З лютого 2022 року Канада надала Україні 5,4 млрд доларів США, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення.

Парламент Канади ухвалив виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Як повідомляє "Укрінформ", ці кошти є частиною великого бюджетного документа, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, зокрема, національну оборону.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці гроші будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги"

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Документ передбачає 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США) на фінансову допомогу Україні зі спеціального рахунку МВФ.

Крім того, парламент ухвалив виділення 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

Як зазначається, опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Їхнє збільшення було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Тепер потрібно, щоб Сенат Канади також підтримав це рішення. Засідання очікується найближчим часом.

З лютого 2022 року Канада надала Україні 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення.

Допомога від Канади

Як повідомляв УНІАН влітку, Канада вирішила передати Україні понад 2 тисячі надлишкових неозброєних ракет CRV7 та перелік інших видів озброєння, а також почала передавати броньовані автомобілі власного виробництва.

Як відомо, Канада одразу дозволила Україні вільно використовувати отриману бронетехніку на території Росії.

У вересні Канада прийняла групу українських пілотів для проходження курсу навчання польотам на винищувачах.

Наприкінці листопада Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив про передачу Україні зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS.

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