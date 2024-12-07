Більшість американців висловилися за те, щоб США володіли потужними збройним силами і були лідером на світовій арені.

Також переважна більшість виступає за збільшення витрат на оборону, згідно з "Рейганівським опитуванням у сфері національної оборони", передає Голос Америки. Зокрема, 57% опитаних заявили, що вони хочуть, щоб США були більш залученими в міжнародні події та відігравали в них провідну роль. Для порівняння, рік тому таких було 42%.

Майже 80% опитаних виступили з підтримкою збільшення держвитрат на збройні сили США, що дещо більше, ніж у 2023 році.

Більшість респондентів заявили, що вони виступають за подальшу підтримку України і підтримують дозвіл Києву використовувати американську зброю для ударів усередині РФ. При цьому приблизно 60% підтримали б початок Києвом мирних переговорів, навіть якщо це означатиме відмову від частини суверенної території.

Переважна більшість учасників опитування (80%) вважають РФ противником.

"Рейганівське опитування в галузі національної оборони знову показало, що американці не пацифісти і не ізоляціоністи. Ми хочемо, щоб уряд служив американським інтересам і захищав нашу країну", - прокоментував член консультативної ради опитування, старший директор Центру військової та політичної могутності у Фонді захисту демократій Бредлі Боуман.

Допомога США

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення його каденції використати всі кошти, виділені на підтримку України за призначенням.

У середині листопада в Пентагоні повідомили, що у США залишилося $9,3 млрд на допомогу Україні.

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