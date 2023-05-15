Лі Хуей стане найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідає Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Спеціальний представник Китаю з євразійських справ і колишній посол в Росії Лі Хуей 16-17 травня відвідає Україну з метою "політичного врегулювання" української кризи.

Як повідомляє Reuters, в рамках свого турне, яке розпочнеться в понеділок, спецпредставник Китаю відвідає також Росію, а крім того, Польщу, Францію і Німеччину.

Зазначається, що Лі Хуей стане найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідає Україну після вторгнення Росії у лютому 2022 року.

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"Лі відвідає Україну у вівторок і середу, повідомив агентству Reuters в понеділок представник українського уряду, відмовившись надати додаткову інформацію. Представник міністерства закордонних справ Китаю сказав, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені в належний час", - йдеться в повідомленні агентства.

Посередництво Китаю у війні Росії з Україною

Китай з початку повномасштабного вторгнення продовжує запевняти у своєму нейтралітеті і публічно заявляв, що не постачатиме зброю жодній зі сторін.

24 лютого, рівно через рік після початку повномасштабної війни, Китай представив свій мирний план щодо врегулювання ситуації. У ньому, зокрема, війну називають "українською кризою" і пропонують негайне припинення вогню, при цьому закликають зняти з Росії санкції.

В кінці квітня відбувся перша розмова президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді Зеленський зазначав, що ця розмова, а також призначення посла України в Китаї дасть можливий поштовх розвитку відносин між двома країнами.

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