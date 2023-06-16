Раніше сьогодні Володимир Путін заявив, що Росія теоретично може застосувати ядерну зброю, але "їй це не потрібно".

У США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив журналістам у п'ятницю, 16 червня, державний секретар США Ентоні Блінкен на тлі заяви російського диктатора Путіна про передачу Білорусі ядерної зброї, пише Bloomberg.

За словами Блінкена, Вашингтон також не бачить необхідності змінювати свою оборонну позицію.

"У нас немає причин коригувати нашу власну ядерну позицію. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав Блінкен.

Ядерна зброя і Путін

Як повідомляв УНІАН, 16 червня виступаючи на Петербурзькому економічному форумі президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія теоретично може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності або існуванню, але їй це не потрібно.

Ватажок країни-агресорки Путін сьогодні також зазначив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. Решту вони планують перемістити до кінця 2023 року. Документ про порядок утримання зброї на території Республіки Білорусь міністри оборони РФ і Білорусі підписали в березні цього року.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що домовленість між РФ і Білоруссю про розміщення тактичної ядерної зброї демонструє все більшу втрату Олександром Лукашенком контролю над країною на користь російського керівництва.

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