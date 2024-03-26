Вороги сподівалися, що їхнім посіпакам вдасться порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для українських воїнів, зазначили в Службі безпеки.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Служба безпеки української держави затримала "на гарячому" диверсантів Федеральної служби безпеки Росії, які намагалися підірвати залізничну лінію у Полтавській області.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, спецслужба запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті "Укрзалізниці". "У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримано двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу", - розповіли у Службі.

Надалі вони планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, але не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ на місці події.

"У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ", - пояснили у Службі. Так, у затриманих було вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором - кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Зауважується, що саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак російських окупантів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала зрадника, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії коригував авіаудари по Харкову "в обхід" протиповітряної оборони.

Ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований російською воєнною розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення. Його близька родичка - одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс".

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