Росія хотіла привітати Україну з 9 травня смертями.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Про це повідомив прес-центр СБУ. За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів - щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

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Ще один теракт, як поінформували в СБУ, мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

В українській спецслужбі наголосили, що таким чином Головне управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відоме як ГРУ) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

"Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Зокрема, Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлено увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:⁠ ⁠ст. 111 (державна зрада); ⁠ст. 113 (диверсія);⁠ ⁠ст. 258 (терористичний акт). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Росія планувала теракт у Києві на 9 травня - що відомо СБУ

11 травня речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УНІАН заявив, що спецслужба запобігла вчиненню терактів, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня. Він повідомляв: "СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід".

Проте в СБУ тоді не стали ніяких подробиць не розголошувати, обіцяли повідомити деталі спецоперації згодом.

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