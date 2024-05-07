Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують активно будувати свою мережу за кордоном.

В українській розвідці прокоментували матеріал видання Financial Times, яке писало, що Кремль активно готується до проведення диверсій у Європі. Зокрема, коментуючи це повідомлення, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Свобода Ранок" заявив, що інформація від FT - "не новина" і Україна також відстежує це питання.

"Я не думаю, що доцільно коментувати окремі повідомлення з медіа, але те, що можна стверджувати: російські спецслужби продовжують будувати власну мережу, продовжують активну діяльність за кордоном, вони її не припиняли", - зауважив Юсов.

За його словами, метою цієї діяльності є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди цих держав, дискредитація України та послаблення проукраїнської коаліції і "в цілому послаблення всього вільного демократичного світу".

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ЗМІ про диверсії РФ у Європі

5 травня видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що Росія почала готуватися до диверсій у всій Європі. Видання з посиланням на представників трьох європейських розвідок зазначало, що ризик диверсій по всьому континенту, прямих або за участю підставних осіб, значно зріс. Серед погроз, про які говорять розвідники, - приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури.

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