Французький лідер хоче створити різні формати вступу нових країн до ЄС.

Перед вступом до ЄС Україні, як і іншим країнам-кандидатам, слід провести низку реформ, інакше Європу очікуватиме катастрофа. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на форумі з безпеки в Братиславі (Словаччина).

"Було б помилкою сказати: "Розширення ЄС – це наш обов'язок і наш геополітичний інтерес і потрібно негайно включити Молдову, Україну і балканські країни в ЄС. А потім вже подумати, які потрібно провести реформи". Такий підхід призведе до катастрофи, тому що ми послабимо Європу", – вважає Макрон.

Французький лідер висловив переконаність, що Євросоюз повинен "винайти кілька форматів" для прийому до свого складу нових країн.

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"Це єдиний спосіб відповісти на справедливе очікування країн східних Балкан, Молдови та України, які повинні вступити в ЄС, і зберегти геополітичну ефективність", – заявив він.

Перспективи членства України в ЄС

28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення, президент Володимир Зеленський підписав офіційну заявку на вступ України до Європейського Союзу. Чотири місяці потому Європейська Рада закінчила аналізувати відповідність України базовим умовам і надала Україні статус кандидата на членство.

Разом з новим статусом Україна отримала сім рекомендацій, виконання яких необхідно для просування безпосередньо до статусу повноправного учасника ЄС. У лютому 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна успішно просувається в реалізації цих рекомендацій.

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