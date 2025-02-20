Візит, який відбудеться наступного тижня, підтвердили в обох країнах.

На тлі скандальних заяв Дональда Трампа президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня поїде до США на розмову із американським лідером. Про це повідомив французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад, якого цитує Bloomberg.

"Він приїде, щоб виступати за європейців і безпеку Європи", — зазначив Хаддад, додавши, що майбутнє України неможливо вирішити без українців і європейців.

Напередодні радник Трампа з національної безпеки Майк Волц теж повідомляв, що Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають США наступного тижня.

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Європа занепокоєна заявами і діями Трампа

Як писав УНІАН, минулого тижня європейських лідерів обурила телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним. А вже цього тижня Трамп розпочав агресивні нападки на українського лідера Володимира Зеленського.

Спроби американського президента покласти на Україну відповідальність за російське вторгнення шокували та обурили Європу.

Також європейців непокоять спроби Трампа нав’язати Україні вибори під час війни, що не лише суперечить українському законодавству, але й потенційно може послабити внутрішню стабільність України перед мирними переговорами.

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