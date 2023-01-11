Глава боснійських сербів образився на українського посла після скандалу з орденом для Путіна.

Українському послу в Боснії і Герцеговині (БІГ) відтепер "не раді" на території Республіки Сербської - автономного краю в складі БІГ. Про це заявив президент Республіки Мілорад Додік, слова якого наводить видання Slobodna Dalmacija.

Після того, як Додік днями заочно нагородив президента РФ Володимира Путіна орденом, посол України в Хорватії і за сумісництвом в БІГ Василь Кирилич назвав це рішення "нагородою від одного терориста іншому".

У середу, 11 січня, Додік заявив, що послу України в Боснії і Герцеговині Василю Кириличу більше не Раді в Республіці Сербській.

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Крім того, в спробі виправдатися за нагородження Путіна орденом Додік запевнив, щоб це ніяк не пов'язано з війною в Україні. За його словами, він волів би, щоб цієї війни ніколи не було, і сподівається на її швидке закінчення.

При цьому Додік пообіцяв вручити такий же орден главам всіх держав-гарантів Дейтонських угод.

Скандал за участю Додіка та української ікони

У грудні 2020 року Мілорад Додік потрапив у великий скандал, коли подарував старовинну ікону Святого Миколая міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Як з'ясувалося, ікона була викрадена з окупованого Луганська.

Україна зажадала пояснень, як ікона опинилася в Республіці Сербській. При цьому Росія вирішила повернути ікону дарувальнику, щоб не вплутуватися в скандал.

Водночас українські правоохоронці відкрили кримінальну справу для з'ясування обставин викрадення ікони.

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