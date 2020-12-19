Ікона з Луганська - Лавров погодився повернути сумнівний подарунок Сараєву / колаж 112 Украина
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров погодився повернути члену Президії Боснії та Герцеговини подаровану старовинну українську ікону.
Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на коментар МЗС РФ.
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«Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – йдеться у заяві російського відомства.
Подарунок Лаврову: що сталося
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії та Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.
- Водночас один із членів президії Боснії й Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.
- Посольство України направило до МЗС Боснії та Герцеговини ноту, в якій стверджується, що цей подарунок - 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Українська сторона запросила інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.
- Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики РФ.
- Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.
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