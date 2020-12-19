14 грудня член президії Боснії й Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров погодився повернути члену Президії Боснії та Герцеговини подаровану старовинну українську ікону.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на коментар МЗС РФ.

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«Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – йдеться у заяві російського відомства.

Подарунок Лаврову: що сталося

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії та Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

Водночас один із членів президії Боснії й Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Посольство України направило до МЗС Боснії та Герцеговини ноту, в якій стверджується, що цей подарунок - 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Українська сторона запросила інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики РФ.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.

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Автор: УНІАН