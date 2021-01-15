В МЗС нагадали, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

В МЗС України не сприймають ультиматумів члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо умов повернення ікони, вивезеної з окупованого Луганська, яку він спробував подарувати главі МЗС РФ Сєргєю Лаврову.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Те, що ікона походить з української території – це незаперечний факт. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у справі незаконного вивезення. Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайскорішому поверненні до України", - зазначив він.

Речник нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

"Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності", - зауважив Олег Ніколенко.

Скандал з подарованою Лаврову українською іконою

У грудні 2020 року стало відомо, що член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття.

У Посольстві України в Боснії і Герцеговині вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони з України до Боснії та Герцеговини. У відомстві проаналізували оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі і встановили, що це «печатка Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї». За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

Україна залучила Інтерпол для встановлення обставин переміщення до Боснії подарованої Лаврову української ікони.

5 січня Додік заявив, що поверне ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні. За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону... Я зателефоную людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

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Автор: Андрій Василюк