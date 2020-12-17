Стверджується, що ікона була знайдена в Луганську, їй близько 300 років.

Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ країни з проханням надати пояснення про те, чому главі МЗС РФ Сергію Лаврову подарували 300-літню українську ікону з Луганська.

Читайте такожЛавров своєю поведінкою спровокував скандал у Сараєво

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Klix.ba.

Стверджується, що один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додик подарував Лаврову ікону 14 грудня. Лавров перебував у країні з візитом.

За даними видання, посольство України запросило інформацію про походження ікони, яка, як стверджується, була знайдена в Луганську і має вік близько 300 років.

Українська сторона зазначила, що Луганськ тимчасово окупований Росією, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики і військових дій РФ проти України.

Журналісти стверджують, що на зворотному стороні ікони є штамп, який свідчить про справжність пам'ятки та її належність Україні.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров