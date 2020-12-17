Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ країни з проханням надати пояснення про те, чому главі МЗС РФ Сергію Лаврову подарували 300-літню українську ікону з Луганська.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Klix.ba.
Стверджується, що один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додик подарував Лаврову ікону 14 грудня. Лавров перебував у країні з візитом.
За даними видання, посольство України запросило інформацію про походження ікони, яка, як стверджується, була знайдена в Луганську і має вік близько 300 років.
Українська сторона зазначила, що Луганськ тимчасово окупований Росією, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики і військових дій РФ проти України.
Журналісти стверджують, що на зворотному стороні ікони є штамп, який свідчить про справжність пам'ятки та її належність Україні.
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