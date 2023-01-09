Петер Стано попередив, що ЄС буде змушений вжити заходів.

Лідер Республіки Сербської Боснії і Герцеговини Мілорад Додік презентував президенту Російської Федерації Володимир Путіну державний орден. У Європейському Союзі не оцінили такий крок.

За даними видання Eunews, 8 січня лідер боснійських сербів в рамках святкування "Дня Республіки" заочно нагородив російського диктатора орденом за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС", який є найвищою відзнакою.

Спікер зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано засудив таке рішення Додіка.

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"Путін є тим, хто немсе пряму відповідальність за незаконну агресію проти України. Він є тим, хто віддає накази, через які українські мирних жителів вбивають і якими руйнується Українська цивільна інфраструктура. Бути на боці Путіна за таких умов означає ізолювати Республіку Сербську та її владу на міжнародній арені", - заявив європейський дипломат.

При цьому він назвав вручення ордена Путіну "прикрою помилкою". За його словами, в ЄС немає місця для нагородження політиків, які знищують сусідню країну та вбиває її народ. Також Стано попередив, що Євросоюз буде змушений вжити заходів, якщо Додік нагороджуватиме президента РФ.

Скандал з Додіком та іконою - що відомо

14 грудня 2020 року Мілорад Додік, який працював головою Президії БІГ, подарував ікону Святого Миколая главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

Після цього в Посольстві України вимагали пояснень, як ікона потрапила в країну. У свою чергу Москва пообіцяла повернути ікону дарувальникам, щоб уточнити її історію.

Зазначається, що іконі майже 300 років, вона зберігалася в тимчасово окупованому Луганську. 15 січня 2021 року в МЗС України підтвердили, що Генпрокуратура відкрило справу щодо "незаконного експорту" ікони.

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