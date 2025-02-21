Американський президент таки визнав, що агресром є Росія, хоча й зробив купу застережень щодо цієї тези.

Саме Росія відповідальна за війну проти України. Президент США Дональд Трамп визнав цей факт, повідомляє кореспондентка CBS News у Білому домі Дженніфер Якобс.

"Росія напала. Але у них не було причин для нападу... Ця війна ніколи не мала відбутися", – наводить вона цитату із виступу Трампа.

Однак вже в наступній тираді, яку наводить журналістка, Трамп починає собі ж суперечити.

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"Ви знаєте, щоразу, коли я кажу: о, це не вина Росії, мене завжди критикують fake news (так Трамп називає ЗМІ, які не поділяють його точку зору – УНІАН). Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і сильніший – що погано робити, і цього не треба робити. Але Росію можна було так легко відмовити від цього", – сказав Трамп.

Американський президент переконаний, що Путін "хоче укласти угоду" про мир.

"І він не зобов’язаний укладати угоду, тому що, якби він захотів, він отримав би всю країну. Я не намагаюся зробити Путіна приємнішим або кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", – сказав Трамп.

Трамп і причини війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп кілька разів у різних заявах покладав на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за російське вторгнення в Україну. Наприклад, одразу після телефонної розмови з Путіним він сказав, що "одна з причин, через які почалася війна – тому що Байден заявив, що Україна може приєднатися до НАТО".

Після переговорів делегацій РФ і США в Саудівській Аравії Трамп заявив, що "зараз у вас є керівництво, яке допустило війну", маючи на увазі Україну.

Пізніше він опублікував допис в соцмережі, в якому висловив припущення, що Зеленський просто хоче, щоб "жирний потік" іноземної допомоги Україні тривав.

Також ми розповідали, що віднедавна США уникають офіційно називати Росію агресором.