Він також вчергове сказав, що якби він очолював Білий дім у той час, повномасштабного вторгнення РФ в Україну би не було.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив що вірить в бажання кремлівського правителя завершити повномасштабну війну, яку його держава вже майже три роки веде проти України.

"Я вірю йому. Я вірю, що він хоче миру. Я знаю його дуже добре і думаю, він хоче миру. Думаю, він сказав би мені, якби це було не так. Я вірю, що він хотів би бачити, як щось відбувається – я довіряю йому в цьому питанні", – заявив він під час спілкування із журналістами.

Американський президент також вкотре повторив свої слова про те, що війна в Україні не мала би розпочатися, а часткова провина за це лежить на попередньому президентові США – Джо Байдені.

Відео дня

"Я не бачу жодного варіанту, за якого країна в становищі Росії могла б дозволити Україні вступити до НАТО. Просто не бачу, як це можливо. І ще задовго до Путіна Росія була категорично проти цього. Думаю, що це одна з причин, через які почалася війна—тому що Байден заявив, що Україна може приєднатися до НАТО. Він не мав цього казати. Як тільки він це сказав, я подумав: тепер буде війна. І я виявився правий", – заявив Трамп.

Він також в черговий раз сказав, що якби він очолював Білий дім у той час, повномасштабного вторгнення РФ в Україну би не було:

"Коли Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, я подумав, що це була дуже дурна річ. А його слова про "незначне вторгнення", ніби це нормально, якщо Росія здійснить невелику агресію, були просто неймовірно безглуздими".

Розмова Путіна і Трампа: що пишуть у світових ЗМІ

12 лютого відбулася розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Прямий контакт між лідерами США та Росії відбувся уперше за кілька років. У Європі були приголомшені, дізнавшись про цей дзвінок, а деякі з чиновників заявили, що він, схоже, сигналізує про те, що Трамп здає Україну.

Крім того, цю розмову вже активно порівнюють із Мюнхенською угодою 1938 року, за якою Британія і Франція віддали Гітлеру частину Чехословаччини, не питаючи думку Праги. Один з представників Міноборони Британії заявив, що на місці українців передав би Трампу "той самий меседж, що й ті, хто був на острові Зміїному", говорячи про відому фразу, якою було задано "курс" російському воєнному кораблю.

FT пише, що Трамп і Путін спробують забезпечити припинення вогню до Великодня або 9 травня, оскільки правитель РФ "захоче укласти угоду в знаменний день".

Вас також можуть зацікавити новини: