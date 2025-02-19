Президент США повторив російські наративи і накинувся з критикою на Україну.

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він почав війну проти Росії.

Заяви Трампа повторювали російський наратив про те, що Україна спровокувала повномасштабне вторгнення майже три роки тому. Потім він підтримав вимогу Росії про проведення виборів в Україні як частини угоди про припинення вогню. Це викликає побоювання, що Кремль може спробувати маніпулювати голосуванням для встановлення проросійського кандидата, пише The Times.

Однак Трамп також заявив, що йому особисто подобається Зеленський: "Він хороша людина. Але мені не важливі особисті симпатії. Мені важливо, щоб робота була зроблена. Зараз у вас є керівництво, яке допустило війну". Зеленський же звинуватив американських парламентерів у тому, що вони намагаються вирішити майбутнє його країни без консультацій з Україною, і заявив, що в цьому процесі мають брати участь Європейський Союз, Туреччина і Велика Британія.

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У той момент, коли відсутні будь-які ознаки того, що Росія готова знизити свої вимоги або відмовитися від контролю над територіями України, на які вона претендує як на свої власні.

"У Києві побоюються, що Трамп відмовиться від України заради короткострокового і нестійкого миру, який може поставити під загрозу і решту Європи", - йдеться в матеріалі.

Інші заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп прокоментував перші офіційні переговори між американською та російськими сторонами. Він заявив, що Росія "дуже добре показала себе" і прагне зупинити війну.

Крім того, президент США знову зазначив, що Росія зупинила Гітлера і Наполеона. "Я думаю, він хоче припинити війну. Я це розумію. Ми говорили довго і наполегливо. Стів Віткофф був із ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, він хоче припинити війну", - сказав Трамп журналістам.

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