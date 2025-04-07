Американський президент запевняє, що з економікою США усе гаразд.

На тлі падіння ключових економічних індексів по всьому світу, включно із США, Дональд Трамп відчайдушно намагається виправдати своє рішення про запровадження митних торговельних бар’єрів. Нова заява на цю тему з’явилася в соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати мають шанс зробити те, що слід було зробити десятиліття тому. Не будьте слабкими! Не будьте дурнями! Не будьте панікерами. Будьте сильними, мужніми та терплячими, і результатом буде велич!" – написав Трамп, посипаючи текст капсом.

Незадовго перед тим президент США опублікував схожий за посилом пост, в якому заявив про буцімто покращення економічної ситуації в Америці.

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"Ціни на нафту знижуються, відсоткові ставки знижуються (ФРС має знизити ставки!), ціни на продукти харчування знижуються, інфляції немає, а США, на яких тривалий час наживалися, щотижня отримують мільярди доларів із країн-порушників через тарифи, які вже діють", – написав Трамп.

Світова економіка котиться в прірву через американські мита

Як писав УНІАН, після запровадження Трампом додаткових мит на весь імпорт до США минулого тижня по всьому світу почали падати біржові індекси. Зокрема істотно подешевшали і акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції в США після запровадження торговельних бар’єрів.

Слідом за акціями дешевшають і криптовалюти. Біткойн вже повернувся на рівень листопада – до того моменту, як криптоінвестори зраділи, що Трамп лібералізує цей ринок.

Сьогодні, із відкриттям торгів після вихідних, падіння фондових ринків в усьому світі продовжилося.

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