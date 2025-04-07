На тлі падіння ключових економічних індексів по всьому світу, включно із США, Дональд Трамп відчайдушно намагається виправдати своє рішення про запровадження митних торговельних бар’єрів. Нова заява на цю тему з’явилася в соцмережі Truth Social.
"Сполучені Штати мають шанс зробити те, що слід було зробити десятиліття тому. Не будьте слабкими! Не будьте дурнями! Не будьте панікерами. Будьте сильними, мужніми та терплячими, і результатом буде велич!" – написав Трамп, посипаючи текст капсом.
Незадовго перед тим президент США опублікував схожий за посилом пост, в якому заявив про буцімто покращення економічної ситуації в Америці.
"Ціни на нафту знижуються, відсоткові ставки знижуються (ФРС має знизити ставки!), ціни на продукти харчування знижуються, інфляції немає, а США, на яких тривалий час наживалися, щотижня отримують мільярди доларів із країн-порушників через тарифи, які вже діють", – написав Трамп.
Світова економіка котиться в прірву через американські мита
Як писав УНІАН, після запровадження Трампом додаткових мит на весь імпорт до США минулого тижня по всьому світу почали падати біржові індекси. Зокрема істотно подешевшали і акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції в США після запровадження торговельних бар’єрів.
Слідом за акціями дешевшають і криптовалюти. Біткойн вже повернувся на рівень листопада – до того моменту, як криптоінвестори зраділи, що Трамп лібералізує цей ринок.
Сьогодні, із відкриттям торгів після вихідних, падіння фондових ринків в усьому світі продовжилося.