Трамп каже, що країнам доведеться "заплатити багато грошей" за зниження тарифів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити "багато грошей" для скасування нових масштабних мит, і порівняв їх із "прийомом ліків".

Як пише Politico, виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп дав зрозуміти, що його не турбують різкі падіння індексів і трильйонні втрати світових фондових ринків.

"Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити", - сказав він.

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Трамп також сказав, що у вихідні він спілкувався з лідерами з Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи.

"Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, поки вони не заплатять нам багато грошей на щорічній основі", - сказав Трамп.

Як пише Reuters, фондові ринки світу продовжує трусити через запроваджені Дональдом Трампом імпортні мита: індекси азійських та австралійської бірж вранці в понеділок падають донизу.

Так, індекс акцій Японії Nikkei впав майже на 9% у понеділок вранці, тоді як індекс акцій японських банків упав на 17%.

В Австралії сьогодні вранці фондовий ринок втратив понад 160 млрд доларів. Балансовий індекс S&P/ASX 200 впав більш ніж на 6%, опустившись нижче позначки 7200 пунктів протягом 15 хвилин після відкриття ринку в понеділок.

Тим часом австралійський долар упав до найнижчого рівня з моменту Covid щодо долара США.

Акції Гонконгу впали більш ніж на 9% на відкритті торгів, тоді як акції Сінгапуру впали більш ніж на 7%.

Торгова війна Трампа

Нагадаємо, Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт. Зокрема, було введено базовий тариф у розмірі 10% на імпорт з більшості країн, включно з Україною. Європейський Союз і Китай зіткнулися з більш високими ставками - 20% і 54% відповідно.

Примітно, що Росія і Білорусь не були включені до списку країн, на які поширюються нові мита.

Після введення Трампом високих тарифів на імпорт у США цього тижня на біржах по всьому світу почалося падіння індексів. Зокрема подешевшали й акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції у США після запровадження торговельних бар'єрів.

Зокрема трохи подешевшали капітали найбільших американських мільярдерів, включно з Ілоном Маском, Джефом Безосом та Марком Цукербергом.

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