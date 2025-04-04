Президент США сказав, що розгляне угоду, за якою Пекін схвалить продаж TikTok в обмін на звільнення від мит.

Торги на Волл-стріт завершилися, і всі три індекси сильно впали через тарифні плани президента США Дональда Трампа. Про це пише Sky News.

За попередніми даними, індекс S&P 500 втратив 4,85%, Nasdaq Composite впав на 5,99%, а Dow Jones Industrial Average впав на 3,98%.

Зазначається, що це найбільше денне відсоткове падіння Nasdaq із березня 2020 року на початку пандемії COVID і найбільше падіння Dow Jones із червня 2020 року.

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Трамп заявив, що Велика Британія задоволена своїм тарифним режимом після того, як отримала найнижчі можливі мита в розмірі 10% під час вчорашнього оголошення.

Він також сказав, що він відкритий для переговорів щодо тарифів, якщо інші країни "запропонують щось феноменальне".

В одних із таких переговорів може брати участь Китай, на який Трамп учора наклав 34% тарифів. Президент США сказав, що розгляне угоду, за якою Пекін схвалить продаж TikTok в обмін на звільнення від мит.

Мита Трампа - останні новини

Після введення мит з боку США акції таких великих брендів, як Nike, Apple і Amazon, впали в ціні, а долар США впав на 2,2%.

Пізніше Трамп виступив із галявини Білого дому дорогою до Флориди, заявивши ЗМІ, що справи "йтимуть у гору", незважаючи на потрясіння на Волл-стріт.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн охарактеризувала тарифи як серйозний удар по світовій економіці, в той час як президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв "більш масштабну" відповідь.

Тим часом прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна введе такі самі 25%-ві тарифи на імпорт автомобілів.

Глава Світової організації торгівлі заявив, що нові мита - поряд із введеними на початку року - можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% у 2025 році.

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