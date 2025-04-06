Біткойн вже пробив планку у 80 тисяч доларів і падає далі.

Основні криптовалюти різко просіли в ціні під вечір неділі, продовжуючи тенденцію, почату місяць тому через розчарування політикою Трампа. Про падіння курсу криптовалют повідомляє Reuters.

Так, головна криптовалюта світу, біткойн, у неділю впала приблизно на 5% до 78,89 тисяч доларів за одиницю.

Але ще більше падіння продемонстрував ефіріум (ефір), який вважається другою після біткойна найнадійнішою криптовалютою. Він до вечора втратив 9,62% вартості і тепер коштує 1617,65 доларів за одиницю.

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Аналогічну тенденцію демонструють і більшість інших криптовалют.

Хаос на фондових і валютних ринках

Як писав УНІАН, після запровадження Трампом високих тарифів на імпорт до США цього тижня на біржах по всьому світу почалося падіння індексів. Зокрема подешевшали і акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції в США після запровадження торговельних бар’єрів.

Зокрема трохи здешевшали капітали найбільших американських мільярдерів, включно з Ілоном Маском, Джефом Безосом та Марком Цукербергом.

Оскільки тримання грошей в акціях стало ризиковим, інвестори почали скуповувати золото, спричинивши зростання його ціни.

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