'Ганьба': сенатор США жорстко 'розніс' Трампа через дизельну угоду з Путіним

Американський сенатор Річард Блументаль звинуватив Дональда Трампа в підігруванні Росії через скасування санкцій на російське дизельне пальне.

Американський сенатор Річард Блументаль розкритикував рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російське дизельне пальне. Про це Блументаль написав у своєму дописі в соціальній мережі X.

"Рішення президента (Дональда Трампа - УНІАН) скасувати санкції на російське дизельне паливо є ганьбою та робить нас співучасниками війни Путіна проти України", - заявив Блументаль.

За словами сенатора, послаблення санкцій є спробою пом'якшити наслідки хаосу, спричиненого війною США в Ірані. Він стверджує, що від такого рішення виграють лише економіки Китаю та Росії, а наслідком стане загибель ще більшої кількості мирних українців.

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Він також назвав домовленість із російським правителем Володимиром Путіним плямою на репутації США та заявив, що вона суперечить намірам Конгресу, закріпленим у двопартійному законопроєкті про санкції. Сенатор закликав Трампа негайно скасувати це рішення.

"Ця угода з диктатором-вбивцею є плямою на характері нашої нації, образою пам'яті Ліндсі Грема та прямо суперечить намірам Конгресу в нашому двопартійному законопроєкті про санкції. Президент повинен негайно скасувати цю угоду", - пише сенатор.

Окремо він звернувся до американських компаній, які можуть розглядати можливість отримання прибутку від співпраці з Росією, попередивши, що Конгрес стежитиме за їхніми діями.

"Американським компаніям, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна: Конгрес спостерігає", – заявив Блументаль.

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного палива з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Зеленський пропонував припинити атаки за умови, що Росія перестане завдавати ударів по українських електростанціях, однак Трамп відкинув цю ідею.

Крім того, ЗМІ пишуть, що представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Трампа припинити удари по російських НПЗ.

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