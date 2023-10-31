Чинного прем'єра Матеуша Моравецького назвали 30,2%

Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі Анджей Дуда доручить формування нового уряду. Минулого тижня Анджей Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра. Це Матеуш Моравецький (був прем'єр-міністром Польщі з 2017 і дотепер) та Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у 2007-2014 роках.

Як свідчить опитування United Surveys, проведене для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna, 40,4% респондентів опитування вважають, що президент має довірити Дональду Туску місію формування уряду. Матеуша Моравецького назвали 30,2%. Решта хочуть бачити іншого кандидата або не визначилися.

Матеуш Моравецький має потужну підтримку серед свого електорату. Близько 80% виборців "Право і справедливість" вважають, що президент має довірити йому місію формування уряду. Лише 5% з них називають Туска.

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Серед опозиційних виборців 64% обирають Дональда Туска, але 21% вважають, що президент має вибрати іншого кандидата.

Парламентські вибори в Польщі 2023

15 жовтня в Польщі пройшли вибори до Сейму. На виборах було обрано 460 депутатів Сейму. Понад 100 депутатів були обрані вперше. Президентська партія "Право і справедливість" отримала 35,38% голосів виборців та 194 місця в парламенті, що значно менше від парламентської більшості (231). На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" Дональда Туска, яка отримала 30,7% голосів виборців та 157 місць. За нею йдуть "Третій шлях" - 14,40% та 65 місць, "Лівиця" - 8,61% та 26 місць, крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" - 7,16% та 18 місць.

Позиція Дональда Туска щодо допомоги Україні

Напередодні виборів екс-прем'єр країни і лідер польської опозиції Дональд Туск закликав збільшити військову допомогу Києву. Він наголошував,що перемога України – "у національних інтересах Польщі".

Водночас політичний опонент Туска та чинний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава скорочує військову підтримку України.

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