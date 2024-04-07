Як виглядатиме законопроект і хто його підтримає – залишається невизначеним через розбіжності між республіканцями та демократами.

Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв винести питання про допомогу Україні на голосування після повернення Конгресу США з великодніх канікул найближчими днями. Але як виглядатиме законопроект і хто його підтримає – залишається невизначеним через розбіжності між республіканцями та демократами щодо допомоги Києву, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що у лютому Сенат ухвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів за двопартійної підтримки. Джонсон заявив, що розглядає можливість розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Це могло б максимізувати голоси демократів за Україну, на яку припадає близько 60 мільярдів доларів.

Джонсон також публічно озвучив кілька політичних пропозицій, які можуть зібрати додаткові голоси: перетворення частини допомоги Україні на позику, конфіскація заарештованих російських активів для фінансування відновлення України та скасування мораторію адміністрації Байдена на нові проекти з експорту скрапленого природного газу. Але подробиць мало. Навіть деякі законодавці від Республіканської партії, які брали участь в обговоренні пакету, кажуть, що не бачили остаточного тексту, пишуть автори.

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Вони вказують, що навіть якщо Джонсону вдасться домогтися певних змін у політиці, вони навряд чи зможуть придушити незгоду. У вересні більше половини республіканців Палати представників офіційно виступили проти допомоги Україні. Опитування показують, що все більше республіканських виборців вважають, що США роблять занадто багато для України.

Джонсон заявив, що, швидше за все, винесе законопроект про допомогу на розгляд Палати представників в умовах призупинення дії регламенту, що вимагатиме переважної більшості у дві третини голосів для його ухвалення. Такий підхід зробить його залежним від демократів, яким, ймовірно, доведеться надати близько 200 голосів. Ця математика ускладнюється опозицією серед деяких демократів.

Використання заморожених активів РФ

За словами журналістів, серед "нововведень", які Джонсон також запропонував, йдеться про закон РЕПО – двопартійний закон, який дозволить використовувати мільярди доларів із заморожених резервів російського центрального банку, щоб допомогти оплатити допомогу Україні.

Хоча використання заарештованих російських активів може допомогти фінансувати Україну, чиновники кажуть, що наразі це не може замінити західну допомогу як основне джерело військового фінансування через юридичні складнощі в юрисдикції, де зберігається більша частина грошей – ЄС. Використання союзниками цих цінних паперів, за словами високопоставлених західних чиновників, гальмується через розбіжності щодо правових підстав для таких дій.

Заступник голови Комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу США Френч Хілл заявив, що закон про РЕПО дозволить США перевести російські активи з категорії заморожених у категорію арештованих, а потім розмістити їх у міжнародному трастовому фонді, який підлягатиме аудиту та вимогам прозорості.

Допомога в кредит

Інша пропозиція Джонсона полягає в тому, щоб перетворити принаймні частину іноземної допомоги на позику. "Ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо такі відносини, за яких вони зможуть повернути її нам, коли настане час", – сказав Джонсон.

Республіканські законодавці, які беруть участь в обговоренні пакету допомоги Палати представників Конгресу США, кажуть, що їхня увага була зосереджена на наданні прямої бюджетної підтримки українському уряду у вигляді кредиту. Сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив, що кредити Україні та іншим союзникам США не повинні бути безвідсотковими і можуть бути відкликані.

"Зазначається, що Інші республіканці наполягають на тому, щоб Палата представників відновила спрощену систему кредитування-лізингу для України за зразком програми часів Другої світової війни, яка дозволяла уряду США надавати зброю в якості позики або лізингу. Близько двох років тому Конгрес надав адміністрації Джо Байдена повноваження прискорити надання позик або лізингу військового обладнання Україні, але термін дії цих повноважень закінчився у вересні, і вони так і не були використані", – йдеться у статті.

Газові торги

За словами журналістів, спікер Палати представників Майк Джонсон також намагається пов'язати надання допомоги Україні зі скасуванням заморожування адміністрацією Байдена дозволів на нові проекти з експорту скрапленого природного газу.

Адміністрація Байдена зазнала критики за рішення призупинити видачу нових дозволів на експорт ЗПГ. Нафтогазова галузь розкритикувала це рішення як політичний трюк, що відбувається в небезпечний час для союзників США, які імпортують рекордні обсяги американського скрапленого газу, щоб замінити російський.

Допомога США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає варіант отримання від США військового пакету допомоги в кредит. Він також прокоментував можливу передачу Україні заморожених активів Росії на території ЄС.

Раніше УНІАН писав, що помічники президента США потай працюють за лаштунками, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон зміг поставити на голосування пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів - і вижити в політичному плані.

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