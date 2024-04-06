Президент також прокоментував передачу Україні російських заморожених активів.

Україна розглядає варіант отримання від США військового пакету допомоги в кредит. Про це в інтерв'ю українському телемарафону повідомив президент Володимир Зеленський.

"Розглядається дуже багато варіантів. Один сенатор нещодавно був. І він каже: "А ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш?" Я відповів: "А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимося на будь-який варіант". Я вам скажу більше, якби ви запропонували дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно все через рік, то ми сказали б тільки сьогодні. Тут немає жодного вибору. Ми хочемо вижити та перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами", – сказав Зеленський.

Він також прокоментував можливу передачу Україні заморожених активів Росії на території ЄС.

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"Коли британці кажуть, давайте дамо українцям усі ці заморожені активи. Це сотні мільярдів доларів. Чудово, ми їм дуже вдячні. Але давайте, щоб це не було просто публічним сигналом, давайте це зробимо. Просто дуже конкретно – та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, там 250 мільярдів заморожено, Британія, у них є ці гроші. Просто хай візьмуть ці гроші та передадуть. Взяти всі гроші та передати Україні", – сказав Зеленський.

Він додав, що ці гроші могли б піти на розвиток вітчизняного виробництва. Але не факт, що їх можна було б витратити на купівлю зброї в США, адже на це потрібне політичне рішення країни. Зеленський також пояснив, чому країни не поспішають віддавати Україні ці гроші.

"Заморожені активи іноді держави не хочуть передати, тому що гроші там, вони працюють, це як депозит у банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати не там, а у нас, то воно не буде давати відсоток", – пояснив Зеленський.

Допомога від США: що відомо

Раніше Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що без допомоги США Україні буде не тільки важко отримати нові досягнення на полі бою, але й продовжувати захищатися цього року.

Тим часом Дональд Трамп, чиї прихильники вже півроку блокують американську допомогу Україні, запропонував варіант із наданням допомогу в кредит. Колишній посол США в ЄС Гордон Сондленд вважає це непоганою пропозицією.

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