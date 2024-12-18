Міллер не розкрив, скільки коштів залишилося на допомогу Україні з великого пакету фінансування, схваленого Конгресом кілька місяців тому.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу.

Обсягів цієї підтримки має вистачити для покриття потреб України в зброї та техніці до кінця 2025 року. Таку заяву зробив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", – заявив він.

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Міллер не розкрив, скільки коштів залишилося на допомогу Україні з великого пакету фінансування, схваленого Конгресом кілька місяців тому. Він зауважив, що цим питанням опікуються в Пентагоні.

Допомога США Україні

13 грудня США виділили новий пакет допомоги Україні на суму $500 мільйонів. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси Javelin і AT-4, ракети TOW та інше озброєння.

Попередній пакет допомоги від США було оголошено 7 грудня. Тоді його сума становила 988 мільйонів доларів.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав у коментарі ЗМІ, що до середини січня США планують доставити в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби.

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