Штати постійно обговорюють з Україною їй потреби.

Сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони у війні з Росією.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр в ході брифінгу. За її словами, цю обіцянку дав Джо Байден президенту України Володимиру Зеленському, коли той прибув до Вашингтона.

"І це з урахуванням системи ППО. Разом з нашими союзниками і партнерами ми продовжимо нашу роботу по притягненню російських сил до відповідальності за скоєні ними злодіяння, а також військові злочини", - сказала вона.

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За словами Кардін, Штати постійно перебувають у діалозі з українцями про те, що їм потрібно. "Ми будемо з українським народом до тих пір, поки він буде захищатися, поки він буде захищатися від жорстокості", - додала вона.

Водночас координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі натякнув, що цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет безпекової допомоги для України.

"Я припускаю, що ви продовжите чути про надходження повідомлень від Сполучених Штатів про додаткові пакети безпекової допомоги, додаткове озброєння або спроможності для України. Напевно, не раніше як до кінця цього тижня", - цитує його CNN.

Водночас, він не відповів на питання, чи увійдуть у новий пакет допомоги танки для України, але сказав, що "не хоче випереджати події, про які ми ще не оголосили". Але також він додав, що США зосереджені на тому, аби пересвідчитися, що надають українцям саме те, що необхідно на полі бою.

"Ми збираємося продовжувати модулювати ці пакети, аби вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками і партнерами для з'ясування, чи їм вдасться", - сказав Кірбі.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Американський президент Джо Байден на зустрічі з ним пообіцяв поставити Україні батарею Patriot.

Пізніше був опублікований список озброєння, яке увійде в новий пакет військової допомоги для України. У нього потрапив зенітно-ракетний комплекс Patriot з боєприпасами.

За даними ЗМІ, навчання з використання систем пройдуть на базі Збройних сил США в штаті Оклахома.

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