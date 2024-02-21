За словами Кріса Сміта, виборці президента США "не чують його, не чують Білого дому".

Для того, щоб досягнути просування у підтримці угоди про допомогу Україні Конгресом, президент США Джо Байден мав би виступити з "важливим зверненням" до країни. Про це заявив представник Палати представників, республіканець Кріс Сміт, інфіормує Politico.

"Мені б дуже хотілося, щоб президент звернувся до країни і сказав: "Ось чому", а потім виклав це", — сказав Сміт.

За його словами, виборці Байдена, "не чують його, не чують Білого дому, вони лише чують звинувачення".

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"Де заклик президента чи віце-президента? Або міністра оборони чи державного секретаря? Завжди є терміновість, але головнокомандувач несе особливу відповідальність чітко сформулювати причину, а не брати участь у звинуваченнях", - вважає республіканець.

Допомога США Україні - останні новини

12 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект з допомогою для України на суму понад 60 млрд доларів. Але для його ухвалення необхідне голосування Палати представників, яка пішла на канікули до кінця лютого.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо допомоги США. Він висловив надію, що підтримка не "відпаде", і Вашингтон дотримається прагматичного підходу до захисту безпеки світу, щоб затвердити підтримку для Києва.

Пізніше посол США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву про допомогу Вашингтона Україні. За її словами, Білий дім робить усе можливе для прискорення надання підтримки Києву.

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