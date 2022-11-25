Україна отримала 55 тисяч одиниць зимового військового одягу.

Норвегія продовжує надавати українській армії допомогу. Цього разу наш союзник передав для ЗСУ артилерійську установку та комплекти зимового одягу.

"Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко", - заявив очільник Міноборони Норвегії Бьорн Грам.

Пакет допомоги від Норвегії складається з:

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одна САУ M109 калібру 155-мм;

20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;

55 тисяч одиниць зимового військового одягу;

55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;

30 тисяч сухпайків.

Грам запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російського агресора. Раніше повідомлялося, що Норвегія планує закупити для ЗСУ боєприпасів на 20 млн доларів.

Нагадаємо, що Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів.

Військова допомога Україні

Нещодавно Швеція оголосила про надання Україні військової підтримки на рекордну суму.

Також Іспанія посилює обороноздатність України.

23 листопада США оголосили про виділення 400 млн доларів для зміцнення ЗСУ.