Новий пакет військової допомоги включатиме системи ППО; РЗСО HIMARS і снаряди до них , а також додаткову артилерію.

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Зокрема, цей пакет включатиме системи ППО; РЗСО HIMARS (від інших країн) та снаряди до них; додаткову артилерію та амуніцію.

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.

"У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та амуніції, протибатарейні радари, додаткову амуніцію до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", - сказав Байден.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

Що таке HIMARS

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність становить 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км. Американські далекобійні РСЗВ HIMARS вже задіяні в боях з окупантами.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня стало відомо, що США навчать ще 50 бійців Збройних сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом.

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