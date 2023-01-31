Він наголосив, що союзники щоразу помилялись, коли говорили, що нова зброя для Києва може призвести до ескалації.

Західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, щоб перемогти у війні з Росією вже цього року.

Про це заявив колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон на прес-конференції з послом України Оксаною Маркаровою в Українському домі у Вашингтоні, передає Голос Америки.

"Я підтримую Україну з гордістю, а також, щоб донести важливий меседж, що США відіграли провідну роль у допомозі нашим українським друзям, які захищають себе від жорстоких атак Путіна і російських збройних сил", - сказав Джонсон.

Відео дня

Він зазначив, що хоче донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу.

"Наші українські друзі мають отримати усе, що потрібно, щоб вигнати росіян з усієї території України якомога швидше. Щоб це сталося цього року – 2023. Це найкраще для України, Заходу та Росії. Закінчімо цю катастрофу якнайшвидше", - сказав він.

Колишній британський прем'єр прокоментував і надання Україні досконалішої зброї, зокрема винищувачів F-16.

"Щоразу, коли ми говорили, що не маємо надавати певний тип зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка... Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати, а зараз ми даємо танки. Отже, мій головний аргумент: продовжуймо обговорення. Але не відкладаймо", - зазначив він.

Джонсон наголосив, що це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше. "Це гуманна річ для України й всього світу", - сказав він.

За словами Джонсона, він захоплюється тим, що робить адміністрація президента США Джо Байдена, яка витратила $23 млрд тільки на військову допомогу Україні.

"Інвестиції, які США зробили у вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю в довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Зі стриманням російської агресії та відсіччю російській агресії в Україні загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною", - сказав він.

Джонсон повторив заклик про те, що безпека України має бути гарантована так само, як й для країн НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в Альянсі.

"Я раніше думав, що нам потрібно знайти спосіб забезпечити безпеку України обладнанням, розвідкою, тренуваннями, щоб вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але тепер я думаю, що досить вже двозначностей. Ми десятиліттями намагалися не мати України в НАТО, що призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років", - зазначив Джонсон.

Допомога Україні від партнерів

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив передачу Україні танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Цього ж дня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

Довідка УНІАН. Напередодні президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України, але жодних інших деталей не додав. Раніше в Білому домі заявляли, що обговорюють питання щодо постачання додаткових озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: