Лист підписали законодавці щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією.

Понад сто високопоставлених європейських депутатів підготували спільний лист до Конгресу США, у якому закликають розблокувати подальшу військову допомогу Україні.

Про це пише Reuters. Цей лист підписали законодавці щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією. Зазначається, що це є ознакою "зростання занепокоєння в Європі щодо безперервності підтримки України з боку США".

"Ми чуємо занепокоєння, висловлене нашими американськими друзями. Роками американські лідери, демократи та республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ми погоджуємося з цим законним проханням", – йдеться в листі законодавців на чолі з Бенжаміном Хаддадом, французьким депутатом від партії президента Еммануеля Макрона.

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Європейські законодавці, серед яких також голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот з Німеччини, а також його італійський колега Джуліо Тремонті, заявили, що ЄС виділили Україні стільки ж коштів, як і США, з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, військові витрати зросли по всій Європі. Проте американська військова допомога є критично важливою та терміновою, йдеться в листі.

"Перемога Путіна підбадьорила б наших ворогів у всьому світі: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимось. Українці воюють, щоб нам не довелося", – заявили європейські законодавці.

Зазначається, що наприкінці тижня лідери Європейського Союзу зберуться на саміт у Брюсселі, щоб ухвалити рішення щодо надання Києву 50 мільярдів євро економічної підтримки, виділення ще 20 мільярдів євро військовим України та початку переговорів про вступ. Проте їм для цього потрібно переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вихваляється своїми зв'язками з російським диктатором Володимиром Путіним і погрожує накласти вето на переговори про допомогу та розширення ЄС.

Блокування допомоги Україні від США: останні новини

Ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів. Там передбачені кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Примітно, що переважна частина грошей – 61 млрд доларів – передбачені саме на допомогу Україні. Проте американські законодавці цей запит досі не схвалили. Здебільшого документ блокують республіканці, які вимагають посилення безпеки на кордоні із Мексикою.

Так, сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин заявив, що Республіканська партія заблокувала розгляд законопроекту щодо фінансування допомоги Україні, оскільки намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

Водночас конгресмен-демократ з Пенсільванії Брендан Бойл повʼязав суперечки щодо фінансування допомоги Україні з внутрішнью ситуацією в Республіканській партії. За його словами, там є три групи політиків: ті, хто за допомогу Україні, ті, хто проти, і ті, хто боїться, як це вплине на їхні результати на виборах. Проблем додає і Дональд Трамп – він, а також деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців в Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування для України, каже Бойл.

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