Як і решта республіканців в Сенаті, на голосовуванні щодо просування цього законопроекту Ріш висловився проти.

Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин заявив, що Республіканська партія заблокувала розгляд законопроекту щодо фінансування допомоги Україні, оскільки намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

Про це він сказав в коментарі "Голосу Америки". Примітно, що раніше Ріш послідовно підтримував Україну. Водночас, як і решта республіканців в Сенаті, на голосовуванні щодо просування цього законопроекту висловився проти.

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – сказав він.

Говорячи про привʼязку питання південного кордону до нагальної потреби в допомозі України, Ріш наголосив, що не думає, що це затягне процес ухвалення рішень.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – додав сенатор.

Проблеми з ухваленням фінансування для допомоги Україні

Вже кілька тижнів у США не можуть схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення 106 млрд доларів, зокрема, на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Його американський лідер подав до Конгресу ще 20 жовтня.

Ухвалення рішення блокує переважно Республіканська партія США. При чому конгресмен-демократ з Пенсільванії Брендан Бойл наголосив, що причина полягає не в обстановці на полі бою, а у ситуації всередині самої Республіканської партії. Проблем додає і Дональд Трамп – він, як і низка американських ЗМІ, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.

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