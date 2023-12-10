За словами конгресмена Бойла, у питанні допомоги Україні членів Республіканської партії можна поділити на три групи.

Ситуація на полі бою в Україні не впливає на підтримку Києва Вашингтоном. Суперечки серед американських політиків щодо узгодження фінансування на допомогу Україні мають іншу природу.

Про це заявив у коментарі "Голосу Америки" конгресмен-демократ з Пенсільванії Брендан Бойл. За його словами, суперечки щодо нового пакету допомоги Києву обумовлені ситуацією всередині Республіканської партії.

"Я думаю, що ті з нас, хто абсолютно відданий цьому (допомозі Україні, – ред.), буде відданий, незалежно від того, що відбувається на полях битв, незалежно від того, чи були виконані завдання контрнаступу чи ні. Що стосується підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – зазначив він.

На його думку, в Республіканській партії є три течії. Більше половини з її членів представляють першу течію. Це ті, хто прихильний традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію.

"Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана і обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, що протистоїть спочатку радянській, а тепер – російській агресії", – навів приклад конгресмен-демократ.

Другою групою він назвав ізоляціоністів, серед яких, наприклад Марджорі Тейлор Грін. Вони активно виступають проти підтримки України. І хоча їх абсолютна меншість, їхній вплив зростає.

До останньої групи Бойл відніс республіканців, які поділяють ті ж принципи, що і перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах. До них конгресмен відніс і спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про досить болючу зустріч з виборцями, – а він в дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – зазначив Бойл.

Конгресмен наголосив, що подальша підтримка України залежить якраз від представників цієї групи. А ось на ставлення до України виборців-республіканців здебільшого впливають антиукраїнські заяви колишнього президента Дональда Трампа, а також відомого ведучого Такера Карлсона, якого не раз викривали в підіграванні Кремлю в тому, що стосувалося висвітлення війни в Україні.

"Найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців в Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка", – резюмував Брендан Бойл.

Допомога Україні від США: це варто знати

Вже більше місяця в США не можуть схвалити запит президента Байдена на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів, де передбачені кошти і на підтримку України. На допомогу нашій країні там відведено 61 млрд доларів.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Адміністрація Байдена готова йти на компроміси, щоб забезпечити схвалення фінансування для підтримки України та Ізраїлю. Так, Білий Дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через кордон США і Мексики.

Поспіх пов'язаний, зокрема, з тим, що Палата представників США, очолювана республіканцями, планує завершити роботу до 14 грудня. Сенат має подібні часові рамки.

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