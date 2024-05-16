Ця допомога має посилити українську протиповітряну оборону.

У четвер, 16 травня, Данія оголосила про надання Україні чергового пакету підтримки на суму 750 мільйонів євро.

Відповідну заяву опублікували на сторінці Міністерства закордонних справ Данії у соцмережі Х. "Радий оголосити про новий пакет військової підтримки Україні на суму 750 мільйонів євро, який посилить їхню протиповітряну оборону та артилерію", - сказав міністр Ларс Люкке Расмуссен.

Він зазначив, що Данія постійно розглядає можливості для інвестування в оборонну промисловість України та твердо стоїть на боці країни та її народу.

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Як Данія допомагає Україні?

Як відомо, Копенгаґен підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення. Наразі українська армія очікує на 19 винищувачів F-16, які Данія пообіцяла передати Повітряним силам.

Наприкінці квітня у Міністерстві оборони повідомляли, що Данія надала нам вже 17 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. Раніше президент Володимир Зеленський та прем’єр Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Крім того, Данія стала однією з перших країн, які вирішили закупити техніку та озброєння для Збройних сил України в українських виробникі. На це вони мають виділити 200 мільйонів данських крон (близько 27 мільйонів євро).

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