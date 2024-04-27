Для початку Данія готова витратити на це 200 мільйонів крон.

Данія закупить зброю для ЗСУ безпосередньо в українських виробників, аби підтримати оборонну галузь України. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що між профільними відомствами України і Данії було підписано лист про наміри щодо підтримки українського ВПК. Документ фіксує намір Данії посилити пряму фінансову підтримку української оборонної промисловості.

"Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон (близько 27 млн євро)", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Україна отримає від Австралії військову техніку. Зокрема, йдеться про партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70 і безпілотники.

Також ми розповідали, що Бельгія хоче поставити Україні багатоцільові літаки F-16 вже цього року. У жовтні 2023 року міністр оборони Людівін Дедондер говорила, що така поставка може відбутися не раніше 2025 року.

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