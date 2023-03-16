Таким чином загальна сума військової допомоги Україні від Латвії сягне 370 млн євро.

Латвійська Республіка додатково виділить Україні військову допомогу на 70 мільйонів євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після спілкування з прем’єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль. За його словами, держава вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро.

"Із затвердженням нового бюджету ця сума досягне 370 мільйонів євро, або більше ніж 1% ВВП Латвії", - сказав він.

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Як Латвія підтримує Україну

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Росію необхідно ізолювати від усього світу та закликав допомогти українцям. Його ім'я є на Алеї сміливості в Києві.

Влітку Сейм Латвії визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. Також вони стали однією з країн, які не пускают росіян із шенгенськими туристичними візами на свою територію.

Влітку Латвія передала Україні вертольоти, а взимку вони передали зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та БПЛА.

5 січня після розмови з президентом Латвії Егілсом Левітсом президент Володимир Зеленський заявив, що вони домовилися продовжити співпрацю у питаннях посилення обороноздатності України.

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