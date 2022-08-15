Незабаром подаровані гвинтокрили будуть включені до повітряного флоту української армії.

Влада Латвії передала Україні чотири гелікоптери.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у мікроблозі Twitter.

"Українські Повітряні сили щойно отримали чотири гелікоптери, подаровані Латвією", - наголосив міністр.

Він зазначив, що незабаром ці гвинтокрили будуть включені до повітряного флоту української армії.

Також Пабрікс заявив, що Захід повинен підтримувати Україну до того часу, поки уся територія України не буде звільнена від російських окупаційних сил.

На його думку, передані Україні гвинтокрили допомжуть здійснювати воєнні операції та зберігати життя українських військових.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали і військові, і цивільні об’єкти, загинуло багато мирних житеів.

Дуже багато країн світу вирішили підтримати Україну. Зокрема, Латвія зупинила видачу віз росіянам і визнали РФ спонсором тероризму.

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