На концерті виступили 170 музикантів, його основна мета – збір пожертв для допомоги Україні у війні проти Росії.

У Латвії на благодійному концерті "Посвята Україні", який відбувся у річницю російського вторгнення 24 лютого, було зібрано 385 тисяч євро. Гроші передадуть українській армії.

Як повідомляє видання Delfi з посиланням на організатора концерту Сігне Нігале, на заході виступили 170 музикантів, серед яких і українські артисти. Основною метою концерту був збір пожертв для допомоги Україні у війні проти Росії.

Зазначається, що і музиканти, і творча група організаторів взяли участь у проведенні концерту безоплатно, а всі пожертви будуть передані українській армії.

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"У нас не буде другого шансу зупинити війну в Україні, у нас не буде другого життя, у нас не буде другого шансу написати цю сторінку історії. Дякуємо всім, хто надавав підтримку і продовжує надавати. Продовжимо збирати кошти!" – сказав один із засновників Фонду "Підприємці за мир" Крістоф Блаус.

Війна в Україні: допомога від Латвії

У січні 2023 року Україна отримала чергову партію військової допомоги від Латвії. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

Крім того, міністр фінансів Латвії запропонував безкоштовно передавати Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі. Проте для цього треба внести правки в закони.

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