Нагадаємо, Естонія першою в ЄС запровадила нові візові санкції для громадян РФ.

Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для росіян. У ніч з 18 на 19 вересня ці країни перестали пускати громадян РФ із шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки - це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони.

Про нові незручності для країни-агресорки йдеться в сюжеті ТСН.

З 00:00 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща перестали впускати росіян з чинними туристичними візами незалежно від того, яка країна їх видала.

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Подорож до ЄС - це привілей, а не права людини. Й такими привілеями не можуть користуватися громадяни країни-агресора тоді, як в Україні катують людей - ось така спільна позиція країн Балтії та Польщі.

Уряди чотирьох країн пішли на жорсткіші заходи, на відміну від інших в ЄС, які ухвалили рішення лише призупинити спрощений візовий режим з Росією. В Естонії зазначили, що понад 70% росіян підтримують повномасштабне вторгення РФ до України, тому запровадження обмеження на в'їзд для них - це насамперед питання безпеки.

Нагадаємо, Естонія першою в ЄС запровадила нові візові санкції для громадян РФ, республіка закрила в'їзд для росіян з чинними шенгенськими візами, які раніше їм видала. Винятки все ж залишила - для родичів, дипломатів, водіїв та власників посвідок на проживання.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи гуманітарні.

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