Росія продовжує свої бомбардування, зазначив він.

Сполучені Штати Америки вже цього тижня розпочнуть відправляти озброєння, обіцяне Україні в рамках останнього пакету допомоги.

Про це повідомив американський президент Джо Байден у мікроблозі X (раніше - Twitter). Він нагадав, що російські загарбницькі війська продовжують завдавати ракетних атак по Україні.

"Рано в середу на мій стіл надійшов пакет законів про національну безпеку. До полудня я підписав його як закон. І цього тижня ми відправляємо зброю і обладнання в Україну, яка захищається від російських бомбардувань", - написав американський лідер.

Допомога Україні від США: останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Сполучні Штати Америки остаточно схвалили надання військової допомоги Україні - документ підписав президент Джо Байден. Відомо, що в пакет підтримки увійшли американські ракети ATACMS, артилерія, протитанкова зброя, ракети для HIMARS та інше озброєння.

Сьогодні у Міністерстві оборони США повідомили, що процес переміщення частини зброї, боєприпасів та обладнання вже почався. За словами речника Пентагону Патріка Райдера, озброєння може прибути в Україну вже за кілька днів.

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