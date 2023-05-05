У ньому Україна дякує Королівству за надану допомогу.

Міністерство оборони України опублікувало ролик про британську допомогу і відносини між країнами.

Відео приурочили до коронації Чарльза III. "Напередодні історичної коронації ми хотіли б подякувати нашим британським друзям за дружбу. Ми вдячні за вашу непохитну підтримку та партнерство, особливо минулого року!" - написали вони в мікроблозі Twitter.

У ролику Великій Британії дякують за надані протитанкові ракетні комплекси NLAW, артилерію, бронетранспортери, танки Challenger 2 та інші системи захисту. Крім того, згадується навчання українських військовослужбовців.

Відео дня

Також у відео є кадри зустрічі президента України з королем Чарльзом, екс-прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, нинішнім прем'єр-міністром Ріші Сунаком і лідером опозиції Кейр Стармер.

"Хто знає, що ще наші британські друзі відправлять нам наступного разу? (просто жарт). Ми любимо тебе, Велика Британія!"- йдеться перед тим, як на відео з'являється картинка з літаками на авіаносці.

У відео використана пісня гурту The Clash's "London Calling".

Допомога Україні від Великої Британії

Як відомо, Велика Британія з першого дня повномасштабної війни підтримує Україну. На початку лютого вони повідомили, що вже надали Україні 4 мільярди фунтів.

У квітні вони відзвітували про передачу 14 танків Challenger 2, на яких проходили навчання українські військовослужбовці. На одні з них приїжджав Чарльз III.

У березні Велика Британія анонсувала передачу Україні бронебійних снарядів, що містять збіднений уран. Пізніше стало відомо, що їх вже відправили.

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