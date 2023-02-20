Британський монарх вирішив особисто перевірити, як проходить навчання українських військових.

Король Великобританії Чарльз III відвідав навчання військовослужбовців Збройних сил України у графстві Вілтшир, що знаходиться на півдні Англії.

Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він опублікував відповідне відео.

В кадрі король Великобританії Чарльз III крокує поряд з війсковими інструкторами. За даними ЗМІ, він вирішив особисто перевірити як проходить навчання та чи вдається ЗСУ освоїти керування західною зброєю.

Відео дня

Відомо, що наразі Британія активно займається підготовкою українських артилеристів та танкістів. Зокрема, їх навчають користуватися самохідними артилерійськими установками AS90, танками Challenger 2 та іншою зброєю.

Велика Британія розгорнула навчання для ЗСУ на своїх полігонах

Відзначимо, що через повномасштабне вторгнення російських війск в Україну Велика Британія вирішила допомогти Києву не тільки поставками зброї, а й погодилася навчити українських військових користуватися нею, щоб вдало застосовувати на полі бою.

В грудні 2022 року посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зазначив, що за підсумками року Британія завершить навчання майже 10 тисяч українських військових. Вже з січня 2023 року у Британії заплановані навчання для ще 19,2 тисячі українських солдатів та офіцерів.

Відомо, що вже 29 січня бійці ЗСУ прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2, які британський уряд пообіцяв передати Україні. Країна має отримати танки Challenger 2 до кінця березня.

6 лютого нова партія бійців ЗСУ прибула до Великої Британії для проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90. Передачу цієї зброї для України анонсували ще 16 січня.

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