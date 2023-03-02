У Офісі президента України назвали провокацією заяви РФ про нібито напад української ДРГ на населені пункти Сушани і Любечане у Брянській області.
"Історія про українські ДРГ у РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність", - написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Водночас він додав, що партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. "Бійтеся своїх партизанів", - зазначив Подоляк, звертаючись до росіян.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи цю новину, сказав про "продовження трансформації Росії, її очищення та звільнення від диктатури Путіна".
"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна та тих, хто його підтримує. .. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів", - сказав він у коментарі "Громадському".
У Державній прикордонній службі та в Оперативному командуванні "Північ" журналістам "Суспільного" відповіли, що не мають інформації про інциденти на території Російської Федерації.
"Атака ДРГ" у Брянській області
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ почали писати про інцидент на прикордонні - нібито в населених пунктах Сушани і Любечани Климовського району Брянської області було скоєно напад "українських диверсантів".
У росЗМІ поширювалась інформація і про удар дронами ЗСУ, і про підрив електропідстанції, газової станції, потім про розстріл жителів вказаних населених пунктів та взяття в заручники "диверсантами".
Згодом місцева влада не підтвердила напади на жителів Брянщини, більшість з поширених повідомлень спростували пропагандисти Кремля.
Представники російського добровольчого корпусу взяли на себе відповідальність за інцидент, заявивши, що хотіли продемонструвати росіянам, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.
Тим часом у ЗМІ повідомили, що через напад на села Путін хоче провести екстренне засідання Ради Безпеки. Згодом його прес-секретар спростував це повідомлення.