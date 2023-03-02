Зустріч, ймовірно, проводиться у форматы відеоконференції.

У зв'язку із нібито нападом на села Климовського району Брянської області в РФ, що межують з Україною, в проводять засідання російської Ради Безпеки.

Як повідомляє видання "Верстка" з посиланням на джерело в силових структурах, екстрене засідання вже проводять – по відеоконференцзв'язку.

Тим часом "Маяк" з посиланням на джерела в керівництві Держдуми пише, що Путін проведе екстрене засідання Ради безпеки "в найближчі години".

Відео дня

Офіційного підтвердження проведення такої зустрічі поки не було.

Оновлено (12:39): Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" повідомив, що "проведення Ради безпеки сьогодні не планується". Він не уточнював, чи планується засідання найближчим часом.

Пєсков також зазначив, що Путін отримує постійні доповіді по лінії силових відомств та від губернатора про ситуацію в Брянській області, яку він назвав "атакою українських бойовиків".

"Йдеться про атаку терористів, вживаються заходи щодо їх знищення", - заявив Песков.

Також "РИА Новости" пише, що у зв'язку із ситуацією у Брянській області не поїде до Ставропольського краю, як планувалося.

Напад диверсантів у Брянській області - що відомо

Вранці 2 березня в російських пропагандистських ЗМІ почали з'являтися численні суперечливі повідомлення про те, що на прикордонні населені пункти Сушани і Любечани в Климовському районі Брянської області Росії нібито було скоєно напад "українських диверсантів".

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що проводяться "заходи зі знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

ЗМІ тим часом повідомляли про 50 і більше озброєних осіб, які нібито проникли в область з території України. Що саме відбувалося – невідомо. Пропагандисти заявляли то про удар дронами ЗСУ, то про підрив електропідстанції і газової станції, то про розстріл жителів зазначених сіл, то про те, що частину жителів "диверсанти" взяли в заручники. Частину цих повідомлень пропагандисти згодом самі ж спростували – вигадки не підтверджує навіть місцева влада.

Спікер Одеської ОВА Сергій Брачук припускає, що якщо які-небудь з описаних подій мали місце, то стоять за ними російські військові, що втекли. Полковник ЗСУ Анатолій Штефан упевнений, що це спроба дискредитувати Збройні Сили України.

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