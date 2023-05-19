Сільвіо Берлусконі був госпіталізований до лікарні Сан-Рафаеле в Мілані 5 квітня через легеневу інфекцію.

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виписали з лікарні, де він трохи більше ніж шість тижнів лікувався від легеневої інфекції.

Про це пише Bloomberg. Союзники в правлячій коаліції, а також інвестори, уважно стежили за станом здоров'я Берлусконі через імовірні наслідки для його бізнес-імперії та уряду Джорджи Мелоні.

Попри тривалу госпіталізацію, яка включала період інтенсивної терапії, Берлусконі залишився біля керма своєї партії "Вперед, Італіє", і він також підготувався для виступу на партійному конгресі на початку цього місяця.

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Якщо Берлусконі піде на пенсію, вплив на партію, яку він заснував у 1994 році, і на його сімейну холдингову компанію Fininvest SpA, яка контролює бізнес, що охоплює від нерухомості до видавництва та фінансів, може бути значним.

Наразі зміни всередині його партії не поставили б під загрозу стабільність кабінету міністрів Мелоні, враховуючи значну більшість її партії та ймовірність того, що більшість законодавців Берлусконі залишаться в її коаліції. Але Берлусконі ще не вказав конкретного наступника на посаді лідера партії.

Bloomberg називає Берлусконі ключовою фігурою в італійській політиці, він керував урядом понад дев'ять років на чолі чотирьох різних кабінетів.

Перш ніж стати політиком у 1994 році, він заснував MFE-MediaForEurope NV, раніше відому як Mediaset, найбільший комерційний мовник Італії.

Хвороба Берлусконі - новини

Як повідомляв УНІАН, Сільвіо Берлусконі був госпіталізований до лікарні Сан-Рафаеле в Мілані 5 квітня через легеневу інфекцію. За словами лікарів, він уже проходив курс лікування від негострої форми лейкемії - онкологічного злоякісного захворювання клітин крові.

Нагадаємо, що Берлусконі відомий своєю близькою дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним. Італійський політик у жовтні минулого року назвав російського Путіна "людиною миру".

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