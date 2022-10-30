Політик каже, що двічі намагався додзвонитися Путіну на початку повномасштабного вторгнення.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що президент Володимир Зеленський може погодитися на мирні переговори з РФ, якщо Захід пообіцяє Україні гроші на відновлення країни.

Його цитує la Repubblica.

Так він відповів на запитання журналіста Бруно Веспа про те, чи можливо досягти мирних переговорів.

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"Може бути: тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, а замість цього Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення своїх зруйнованих війною міст. Це справа Зеленського, може бути, міг би погодитися сісти за переговори", - сказав він.

На слова журналіста про те, що Путін спочатку повинен вивести свої війська з окупованих територій України, Берлусконі сказав, що питання Криму обговорюватися не повинно, а на Донбасі необхідно провести "новий референдум під контролем Заходу".

Крім того, політик знову назвав Путіна "людиною миру". Він зазначив, що двічі безуспішно намагався додзвонитися до нього на початку війни.

Також Берлусконі назвав свої недавні слова про те, що Путін передав йому двадцять пляшок горілки і двадцять ламбруско, жартом.

Скандальні заяви Берлусконі

На початку квітня давній друг Путіна говорив, що"глибоко розчарований і засмучений поведінкою Путіна".

Вже пізніше він заявляв, що Європа повинна "зробити мирну пропозицію Путіну і українцям, намагаючись змусити Київ прийняти вимоги Росії".

Восени Берлусконі сказав, що армія РФ повинна була замінити уряд України "пристойними людьми" і повернутися через тиждень назад.

Італійські ЗМІ також писали, що він звинуватив Зеленського в тому, що той нібито підштовхнув Путіна до "нескінченної війни".

Володимир Зеленський відповів, що політик просто повторює наративи Путіна.

"Йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка", - сказав президент.

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