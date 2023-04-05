Лише нещодавно його виписали з лікарні.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело, екс-політик перебуває у реанімації.

На даний момент Берлусконі госпіталізований до одного із медичних закладів італійського міста Мілан.

Чотириразовий прем’єр-міністр Італії в останні роки має багато проблем зі здоров’ям. Reuters відзначає, що лише минулого тижня він був виписаний з лікарні.

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Додамо, що 29 вересня минулого року Берлусконі виповнилося 86 років.

Скандальні вислови Сільвіо Берлусконі про Україну

Берлусконі відомий своїм позитивним ставленням до Росії і Володимира Путіна. У жовтні минулого року він назвав російського диктатора "людиною миру". Окрім цього італієць зауважив, що двічі телефонував до Путіна під час повномасштабної війни.

В середині лютого цього року він звинуватив Зеленського у тому, що саме президент України розпочав війну. Окрім цього італієць запропонував свій "мирний шлях".

Згодом Берлусконі заявив, що насправді він завжди підтримував український народ і перебуває на стороні України. Однак італієць не відступив від тези, що потрібно шукати дипломатичне вирішення війни.

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