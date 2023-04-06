Перед цим скандальний політик потрапив у реанімацію.

В екс-прем'єра Італії, близького друга російського диктатора Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі виявили лейкемію – онкологічне злоякісне захворювання клітин крові.

Як повідомляє Corriere della Sera, десять днів тому 86-річний Берлусконі потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані. Його виписку відклали на кілька днів.

Однак вдома політик побув не довго. 2 квітня він потрапив у реанімацію. Італійські ЗМІ писали про проблеми з диханням, пов'язані з рецидивом пневмонії, однак причина виявилась не тільки в цьому.

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"Cільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.

Скандальні заяви Берлусконі про Україну

Берлусконі - один з близьких друзів Путіна, а нещодавно він відзначився скандальними заявами щодо України. У жовтні минулого року він назвав російського диктатора "людиною миру" і зізнався, що двічі телефонував до Путіна під час повномасштабної війни.

В середині лютого цього року він звинуватив Зеленського у тому, що саме президент України розпочав війну. Окрім цього італієць запропонував свій "мирний шлях".

Згодом Берлусконі "перевзувся" і заявив, що насправді він завжди підтримував український народ і перебуває на стороні України.

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