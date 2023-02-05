Глава МЗС України відреагував на одкровення колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета щодо обіцянок лідера РФ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на скандальне інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який заявив, що лідер РФ Володимир Путін особисто обіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.

Про це ізраїльський політик поділився в інтерв'ю ЗМІ, зазначивши, що розмова між ним та Путіним щодо життя Зеленського відбулася в березні 2022 року. Тоді Беннет був чинним прем'єр-міністром Ізраїлю.

У відповідь на такі "одкровення" головний дипломат України нагадав, що партнери не повинні вірити жодній обіцянці Путіна, адже він вельми досвідчений брехун. Раніше він вже порушив свої обіцянки щодо недоторканності Криму.

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"Не обманюйте себе: він (Путін, - ред.) - досвідчений брехун. Кожен раз, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану " - написав Кулеба в Twitter.

Реакція на заяву Беннета

Нагадаємо, що інтерв'ю ізраїльського політика викликало бурхливу реакцію серед офіційних осіб Києва. Вони засумнівалися в правдивості його заяви.

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, слова екс-прем'єра Ізраїлю про те, що Путін нібито обіцяв йому не вбивати Зеленського - "дивний інсайд".

Чиновник вважає, що це більше схоже на фікцію з метою звинуватити Захід у зриві переговорів з Путіним.

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